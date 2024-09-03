Кікбоксери Харківщини здобули «золото» молодіжного чемпіонату світу з кікбоксингу WAKO
Харківські кікбоксери привезли «золото» молодіжного чемпіонату світу з кікбоксингу.
Про це повідомляє ХОВА.
Змагання відбулися з 23 серпня по 1 вересня в Будапешті.
Дмитро Алфьоров став абсолютним чемпіоном світу, перемігши у ваговій категорії до 57 кг у двох розділах – лайт контакт та кіклайт контакт. Дмитро провів на чемпіонаті вісім переможних поєдинків.
Також чемпіоном світу став ще один вихованець Харківської ДЮСШ «Центр бойових мистецтв» Паша Тапдигов. У вазі до 57 кг в розділі фул контакт він переміг трьох суперників, в тому числі двох з них нокаутом.
Підготували спортсменів до змагань їх наставники Заслужені тренери України Віталій Гагарін та Олексій Даньшин, а також перший тренер Аліна Кузьменко.