Команди з 14 громад Харківщини гратимуть у зимовій обласній першості з футболу. Перелік

У зимовому чемпіонату Харківської області з футболу – 2022 братимуть участь 20 команд.

Минулого четверга, 27 січня,у Харківській обласній асоціації футболу пройшла нарада з організаційних питань проведення зимового чемпіонату Харківщини за участю представників та тренерів команд-учасниць турніру. Початок змагань запланований у суботу, 12 лютого. Матчі планується проводити на трьох полях зі штучним покриттям Харкова та області – ХНУВС, академія «Металіст» та НТБ «Металіст» у Високому.

Як повідомили «Слобідському краю» у ХОАФ, у змаганнях братимуть участь 20 команд, які будуть розділені на дві групи – А і Б. До речі, вперше в зимовому чемпіонаті Харківщини гратиме колектив з іншого регіону – «Скіф» з села Шульгінка Луганської області.

Група А:

ФК «Універ-Динамо», Харків

ФК «Лозова-Панютине», Лозова

ФК «Колос», Сахновщина

ФК «Зміїв»

ФК «Маяк», Валки

ФК «Цементник», Балаклея

ФК «Слобожанське»

ФК «Мастер м’яча», Харків

ФК «Скіф», Шульгінка (Луганська область)

БФК, Безлюдівка

Група Б:

ФК «Енергетик», Солоницівка

ФК «Металург», Куп’янськ

ФК «Квадро», Первомайський

ФК «Крем’янець», Ізюм

ФК «Золочев»

ФК «Кирилівка» (Старосалтівська ТГ)

ФК «Універ-Динамо-2», Харків

ФК «ОККО», Харків

ФК «Анкар», Харків

ФК «Альянс», Безлюдівка

Источник: slk.kh.ua

Автор: Савелій Мякушко

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