Команди з 14 громад Харківщини гратимуть у зимовій обласній першості з футболу. Перелік
У зимовому чемпіонату Харківської області з футболу – 2022 братимуть участь 20 команд.
Минулого четверга, 27 січня,у Харківській обласній асоціації футболу пройшла нарада з організаційних питань проведення зимового чемпіонату Харківщини за участю представників та тренерів команд-учасниць турніру. Початок змагань запланований у суботу, 12 лютого. Матчі планується проводити на трьох полях зі штучним покриттям Харкова та області – ХНУВС, академія «Металіст» та НТБ «Металіст» у Високому.
Як повідомили «Слобідському краю» у ХОАФ, у змаганнях братимуть участь 20 команд, які будуть розділені на дві групи – А і Б. До речі, вперше в зимовому чемпіонаті Харківщини гратиме колектив з іншого регіону – «Скіф» з села Шульгінка Луганської області.
Група А:
ФК «Універ-Динамо», Харків
ФК «Лозова-Панютине», Лозова
ФК «Колос», Сахновщина
ФК «Зміїв»
ФК «Маяк», Валки
ФК «Цементник», Балаклея
ФК «Слобожанське»
ФК «Мастер м’яча», Харків
ФК «Скіф», Шульгінка (Луганська область)
БФК, Безлюдівка
Група Б:
ФК «Енергетик», Солоницівка
ФК «Металург», Куп’янськ
ФК «Квадро», Первомайський
ФК «Крем’янець», Ізюм
ФК «Золочев»
ФК «Кирилівка» (Старосалтівська ТГ)
ФК «Універ-Динамо-2», Харків
ФК «ОККО», Харків
ФК «Анкар», Харків
ФК «Альянс», Безлюдівка
Источник: slk.kh.ua
Автор: Савелій Мякушко