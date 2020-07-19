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Команду украинца Александра Зинченко выбили в полуфинале Кубка Англии

Команду украинца Александра Зинченко выбили в полуфинале Кубка Англии

"Манчестер Сити", устпивший "Ливерпулю" в чемпионской гонке в английской Премьер-Лиге, не смог завоевать и Кубок Англии. Шлагбаумом на пути к трофею стал для "Манчестер Сити" лондонский "Арсенал".

"Арсенал" в полуфинале взял верх над "Манчестер Сити" 2:0. ри этом голевым дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший по голу в каждом из таймов.

Украинский футболст "Манчестер Сити" Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных.

Соперник "Арсенала" по финалу определится во втором полуфинальном противостоянии: "Манчестер Юнайтед" - "Челси".


Агентство Телевидения Новости

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