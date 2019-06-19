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19.06.2019 16:25
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Конфуз вратаря, приведший к голу на женском чемпионате мира

Конфуз вратаря, приведший к голу на женском чемпионате мира

Футбол, порой, не обходится без ляпов.

Во Франции проходит женский чемпионат мира по футболу.

Матч групповой стадии между сборными Ямайки и Австралии и завершился со счетом 4:1 в пользу австралиек. Все четыре гола за сборную Австралии забила капитан команды Саманта Керр.

При этом ее четвертый гол в этом матче (он ниже в видееобзоре с 1:37) заслуживает особого внимания. Вратарь сборной Ямайки, пытаясь ударить по мячу, сделала это крайне коряво, в результате чего Керр перехватила мяч и закатила его в ворота.


Агентство Телевидения Новости

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