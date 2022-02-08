Красота! Футболист забил гол пяткой

Неординарный гол.

В матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу встречались команды «Аль-Наср» и «Аль-Тае».

Лидер «Аль-Насра» бразилец Талиска сделал в этом матче голевой дубль. При этом один из своих голов он забил по-пижонски. Талиска, получив мяч в чужой штрафной площади, уложил одного из соперников, после чего развернулся спиной и осуществил голевой удар пяткой.

Остается добавить, что «Аль-Наср» выиграл этот матч со счетом 4:1.





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