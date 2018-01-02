Криштиано Роналдо показал все свои золотые мячи и бутсы

Скромность - это не про португальскую "звезду" мирового футбола Криштиано Роналдо.

Роналдо разместил в социальных сетях свою фотографию с 15 индивидуальными наградами, завоеванными за время выступлений в профессиональном футболе.

Это "золотое" фото Роналдо слпроводил такими словами:

Когда я играл на улицах Мадейры и мечтал добраться до вершины футбола, даже не мог представить, что однажды сделаю такое фото. Я посвящаю этот снимок прежде всего моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, тренерам, у которых я всегда учился, а также всем тем, кто работает вместе со мной в клубе и сборной. Наконец, особая благодарность болельщикам. Эти трофеи и ваши тоже!

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