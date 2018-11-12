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Кубок Либертадорес. Первый финальный матч завершился вничью

Кубок Либертадорес. Первый финальный матч завершился вничью

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два аргентиских клуба из Буэнос-Айреса "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Первый матч, в котором футболисты "Бока Хуниорс" были хозяевами поля, завершился вничью - 2:2. Дважды "Бока Хуниорс" выходил вперед. Дважды "Ривер Плейт" отыгрывался.

Обладатель самого престижного клубного трофея в Южной Америки определится в ответном матче.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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