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Кубок Либертадорес. Первый финальный матч завершился вничью
Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два аргентиских клуба из Буэнос-Айреса "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Первый матч, в котором футболисты "Бока Хуниорс" были хозяевами поля, завершился вничью - 2:2. Дважды "Бока Хуниорс" выходил вперед. Дважды "Ривер Плейт" отыгрывался.
Обладатель самого престижного клубного трофея в Южной Америки определится в ответном матче.
Темы: футбол
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