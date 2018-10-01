Спорт
Перейти к списку новостей
01.10.2018 17:00
Просмотров: 90

Курьезный автогол вратаря

Курьезный автогол вратаря

В матче немецкой Бундеслиги между "Штутгартом" забит абсурдный гол в свои ворота.

Футболист "Штутгарта" Борн Соса вбросил мяч из аута своему вратарю Рону-Роберту Цилеру.

Цилер в этот момент поправлял гетры. Затем он коснулся котящегося мяча, но спасти ситуацию это уже не смогло.

Взятие ворот было записано в протокол матча, как автогол Цилера.

Правдда, этот ляп не оказался критичным для "Штутгарта". "Штутгарт" одержал победу в матче - 2:1.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

Мяч рикошетом от головы арбитра залетел в ворота. Гол засчитан
01.10.2018 17:19    128
Футбольный клуб "Арсенал-Киев" представил нового главного тренера
01.10.2018 15:12    74
Ярмоленко хочет вернуть себе отобранный гол
30.09.2018 13:49    149
Гол при невероятной траектории полета мяча
29.09.2018 16:12    266
Роналдо коряво заговорил по-русски
29.09.2018 13:06    174
"Карпаты" - "Шахтер" - 1:6. 10-й тур в украинской Премьер-Лиге начался с разгрома
29.09.2018 11:53    94
Гол с центра поля
28.09.2018 14:32    136
Определена страна, которая примет футбольный Евро-2024
27.09.2018 18:22    248
Воспитанник харьковского футбола Александр Гладкий сделал голевой дубль в матче Кубка Турции
27.09.2018 12:46    87
Киевское "Динамо", победив "Мариуполь" сократило отставание от донецкого "Шахтера"
26.09.2018 21:48    186
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 