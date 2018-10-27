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Курьезный гол, вызвавший истерику у вратаря

Курьезный гол, вызвавший истерику у вратаря

37-летняя "звезда" камерунского футбола Самюэль Это'О, доживающий свой футбольный век в чемпионате Катара, забил курьезный гол.

В матче 10-го тура чемпионата Катара встречались "Аль-Араби" и "Катар СК". Это'О выступает за "Катар СК".

На 25-й минуте матча вратарь "Аль-Араби" собирался выбить мяч в поле, однако замешкался, чем воспользовался Это'О и направил мяч в сетку. Причем у голкипера случилась истерика из-за этого ляпа.

Остается добавить, что этот гол оказался единственным в матче, и "Катар СК" победил со счетом 1:0.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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