Курсант харьковского танкового института завоевал «серебро» на «Играх непокорённых»

О результате Омельченко сообщается на странице сборной Украины на «Играх непокорённых» в Facebook.

«Результат Василия — 5.43 метра. Поздравляем Непокорённого и желаем ему сил и вдохновения — у Василия впереди ещё забег на 400 метров», — говорится в сообщении.

Василий Омельченко служил по контракту в танковых войсках в 51-й бригаде на Донбассе. В 2014 году во время обстрела в Красногоровке он получил контузию и ожоги. Сейчас Омельченко учится Харькове — в Институте танковых войск НТУ «ХПИ», сообщает UA: Харків.

Международные соревнования ветеранов боевых действий «Игры непокорённых» проходят в Сиднее с 20 по 27 октября. В них участвуют ветераны из 18 стран. Они соревнуются в шести дисциплинах: лёгкая атлетика, плавание, гребля на тренажере, велоспорт на шоссе, стрельба из лука и пауэрлифтинг. Первые «Игры» прошли в 2014 году в Лондоне.

В сборной Украины — 15 человек. В этом году украинцы участвуют в «Играх» во второй раз.

В 2017 году украинские ветераны привезли с «Игр» в Торонто 14 медалей. Харьковчанин Олег Зимников выиграл «золото» в беге на 1500 метров.

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