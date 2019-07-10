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Легендарный голкипер поддержал Месси в скандале на Кубке Америки

Легендарный голкипер поддержал Месси в скандале на Кубке Америки

Знаменитый парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал высказывания Лионеля Месси о коррупции на Кубке Америки

Об этом сообщает Fox Sport .

По словам Чилаверта, Американская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сделала все, чтобы чемпионом на домашнем Кубке Америки стала сборная Бразилии, о чем ранее заявил Лионель Месси.

"Несомненно, Месси прав, этот Кубок Америки был подготовлен к тому, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол, почему они собираются дисквалифицировать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны сплотиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ. Вопрос VAR привел к легализации коррупции, которая существует в футболе в Южной Америке, компания, управляющая VAR, была вовлечена в громкий коррупционный скандал в прошлом", - сказал Чилаверт.

Лионель Месси после матча за третье место Кубка Америки заявил, что весь турнир был подстроен специально для того, чтобы победу на нем одержала сборная Бразилии. Также он обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

7 июля форвард сборной Аргентины Лионель Месси заработал красную карточку в матче за бронзу Кубка Америки и бойкотировал церемонию награждения.

Источник: espreso.tv

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Темы: футбол

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