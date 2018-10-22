"Леша Гай - сепар"

Фанаты донецкого "Олимпика" выразили свое отношение к новичку команды любителю "русского мира" Алексею Гаю.

Во время матча украинской Премьер-Лиги между "Олимпиком" и одесским "Черноморцем" болельщики "Олимпика" скандировали "Лехм Гай - сепар!" и "Леша, сколько платят в "Кубани"?"

Кроме того, фанаты развесили листовки с портретом Гая и надписью "сепар".

В период с 2016 по 2018 годы Гай выступал у российской Премьер-Лиге за краснодарскую "Кубань".

Также Гай не скрывает своих пророссийских взглядов.





Агентство Телевидения Новости