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"Леша Гай - сепар"
Фанаты донецкого "Олимпика" выразили свое отношение к новичку команды любителю "русского мира" Алексею Гаю.
Во время матча украинской Премьер-Лиги между "Олимпиком" и одесским "Черноморцем" болельщики "Олимпика" скандировали "Лехм Гай - сепар!" и "Леша, сколько платят в "Кубани"?"
Кроме того, фанаты развесили листовки с портретом Гая и надписью "сепар".
В период с 2016 по 2018 годы Гай выступал у российской Премьер-Лиге за краснодарскую "Кубань".
Также Гай не скрывает своих пророссийских взглядов.
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