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Ляп украинского голкипера команды из Саудовской Аравии

Ляп украинского голкипера команды из Саудовской Аравии

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Максим Коваль провел очень неудачный матч за свою нынешню команду "Аль-Фатех" (Эль-Хаса) из Саудовской Аравии.

В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" потерпел крупное поражение от "Аль-Иттихада" - 1:4.

Уже на 2-й минуте нидерландский легионер "Аль-Фатеха" Митчел Те Вреде открыл счет. Однако спустя семь минут "Аль-Иттихад" из-за ляпа Коваля сравнял счет. Украинский вратарь почему-то не стал реагировать на заброс Фахада аль-Меваллада, и мяч оказался в воротах. Этот ляп Коваля ниже в видеообзоре матча на 1:05.

Затем футболисты "Аль-Иттихада" забили еще трижды, в том числе голевым дублем отличился серрбский легионер этой команды Александр Прийович. Когда Прийович еще в первом тайме забивал свой первый гол и, соответственно, второй мяч "Аль-Иттихада" в этом матче, удар был отнюдь не из разряда неберущихся, но Коваль вновь подвел свою команду.


Агентство Телевидения Новости

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