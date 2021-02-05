Ляп украинского голкипера команды из Саудовской Аравии

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Максим Коваль провел очень неудачный матч за свою нынешню команду "Аль-Фатех" (Эль-Хаса) из Саудовской Аравии.

В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" потерпел крупное поражение от "Аль-Иттихада" - 1:4.

Уже на 2-й минуте нидерландский легионер "Аль-Фатеха" Митчел Те Вреде открыл счет. Однако спустя семь минут "Аль-Иттихад" из-за ляпа Коваля сравнял счет. Украинский вратарь почему-то не стал реагировать на заброс Фахада аль-Меваллада, и мяч оказался в воротах. Этот ляп Коваля ниже в видеообзоре матча на 1:05.

Затем футболисты "Аль-Иттихада" забили еще трижды, в том числе голевым дублем отличился серрбский легионер этой команды Александр Прийович. Когда Прийович еще в первом тайме забивал свой первый гол и, соответственно, второй мяч "Аль-Иттихада" в этом матче, удар был отнюдь не из разряда неберущихся, но Коваль вновь подвел свою команду.





Агентство Телевидения Новости