Лига Европы. Ничья киевского "Динамо" и поражение полтавской "Ворсклы"

Во 2-м туре групповой стадии Лигит Европы украинские клубы "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава) набрали на двоих одно очко.

"Динамо" сыграло в гостях вничью с чешской командой "Яблонец" - 2:2. При этом по ходу матча "Динамо" вело в счете - 2:0.

"Ворскла" устпила домо португальскому "Спортингу" 1:2. "Ворскла", открыв счет, удерживала минимальное преимущество до 90-й минуты. Однако в оставшееся до финального свистка время пропустила два мяча.

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