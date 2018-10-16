Лига Наций. Украина - Чехия. Накауне

Сегодня в Харькове сборная Украины по футболу может в матче против сборной Чехии досрочно обеспечить себе победу в групповом турнире Лиги Наций и, соответственно, выход в элитный дивизион этого турнира на следующий сезон. Пока же украинская сборная плодотворно поработала в Харькове на тренировочном сборе. А еще - посетила раненых бойцов в военном госпитале.

Сборная Украины по футболу провела в Харькове пятидневный тренировочный сбор. Это был главный этап подготовки к домашнему матчу Лиши Наций против сборной Чехии. Начался сбор с тренировки, на которой отдельно от основной части команды - по индивидуальным программам, тренировались из-за повреждений Евгений Макаренко и Андрей Ярмоленко. Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Поэтому его отсутствие на поле в официальном матче могло бы сыграть на руку сборной Чехии.

Андрей Ярмоленко, футболист сборной Украины:

Если меня беспокоить ничего не будет, то я буду отдавать все силы на тренировке, а кто выйдет на поле, решает тренерский штаб. Поэтому я могу сказать вам, да, что я смогу принять участие, а кто будет играть - это не я решаю. Это решает главный тренер.

На следующий день Ярмоленко, так же, как и Макаренко, вернулись в общую группу, и подготвка к матчу против Чехии продолжалась уже без кадровых проблем. Украинские футболисты работали на поле над структурой собственной игры, а на теоретических занятиях изучали соперника. К тому же соперник хорошо знаком - месяц назад в матче Чехии Украина победила со счетом 2:1. Правда, за это месяц у чехов сменился главный тренер. Украинская же сборная под руководством Андрея Шевченко постоянно наращивает мускулы и должна сыграть против сборной Чехии с позиции силы.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

Менять модель игры мы не собираемся. У нас есть наша модель игры, в которой футболисты себя чувствуют комфортно. Мы видим рост в команде. Конечно, кое-какие коррекции мы будем обязательно вносить.

Для того, чтобы досрочно стать победителем своей группы в Лиге Наций, украинским футболистам достаточно сегодня не проиграть сборной Чехии. А среди тех, кто собирается поддерживать украинских футболистов на трибунах стадиона "Металлист", будут, в частности, пациенты харьковского военного госпиталя, получившие ранения во время боевых действий на Донбассе. Представители тренерского штаба и футболисты национальной сборной посетили воинов в день защитника Украини и подарили им 50 билетов на матч.

Тарас Степаненко, футболист сборной Украины:

Мы рады, что мы приносим положительные эмоции ребятам, которые отстаивают честь и защищают нашу страну. Я видел молодых ребят, которые остались там без нижних конечностей. На самом деле, когда смотришь, тяжело это осознавать. Еще раз поздравляю их с праздником.

На матче Украина - Чехия ожидается аншлаг. За безопасность почти 40 тысяч болельщиков, которые придут на матч, будут отвечать две с половиной тысячи правоохранителей.

Агентство Телевидения Новости