Линарес, отправив Котто в нокаут, захотел матч-реванш с Ломаченко

Венесуэльский экс-чемпион мира по боксу Хорхе Линарес после поражения четыре месяца назад от украинца Василия Ломаченко дебютировал уже в четвертой для себя весовой категории - полусреднем весе (до 63,5 кг), и сделал это весьма убедительно.

Линарес дрался с пуэрториканцем Абнером Котто.

Во 2-м раунде Линарес здорово пробил "двоечку" и отправил Котто в нокдаун.

Пуэрториканец сумел подняться и продолжить бой. Но в 3-й трёхминутке Котто уже оказался в нокауте. Серия ударов Линареса завершилась обоюдным падением, после чего оказалось, что продолжить поединок Котто не в состоянии - сохранять вертикальное положение пуэрториканец мог только с помощью рефери.

После этой победы Линарес заявил, что хочет матча-реванша с Ломаченко.





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