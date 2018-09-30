Линарес, отправив Котто в нокаут, захотел матч-реванш с Ломаченко
Венесуэльский экс-чемпион мира по боксу Хорхе Линарес после поражения четыре месяца назад от украинца Василия Ломаченко дебютировал уже в четвертой для себя весовой категории - полусреднем весе (до 63,5 кг), и сделал это весьма убедительно.
Линарес дрался с пуэрториканцем Абнером Котто.
Во 2-м раунде Линарес здорово пробил "двоечку" и отправил Котто в нокдаун.
Пуэрториканец сумел подняться и продолжить бой. Но в 3-й трёхминутке Котто уже оказался в нокауте. Серия ударов Линареса завершилась обоюдным падением, после чего оказалось, что продолжить поединок Котто не в состоянии - сохранять вертикальное положение пуэрториканец мог только с помощью рефери.
После этой победы Линарес заявил, что хочет матча-реванша с Ломаченко.