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Ливень с градом в Запорожье приостановили футбольный матч "Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев)

Ливень с градом в Запорожье приостановили футбольный матч Заря (Луганск) - Динамо (Киев)

В 26-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги в Запорожье встречались основные претенденты на серебряные медали чемпионата страны луганская "Заря" и киевское ("Динамо).

В первом тайме голов забить не было. А в перерыве пошел проливной дождь с градом. В результате перерыв продлился не 15, а 45 минут.

Во втором же тайме сначала забила "Заря", затем - трижды "Динамо". В итоге - 3:1 в пользу "Динамо", которое после этой победы вышло на 2-е место, опережая "Зарю" на 3 очка.


Агентство Телевидения Новости

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