Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:44
Просмотров: 101

Локтем в голову. Грубость российской "звезды" НХЛ

Локтем в голову. Грубость российской звезды НХЛ

Российский хоккеист "Вашингтон Капиталз" Александр Овечкин родемонстровал откровенно неспортивное поведение.

В матче регулярного чемпоината НХЛ против "Тампа-Бей Лайтинг" Овечкин в начале второго периода грубо нанес удар локтем в голову хоккеисту команды-сопреника Райану Макдону.

Овечкин получил за свою грубость две минуты штрафа. При этом хоккеистам "Тампа-Бей" понадобилось всего 4 секунды, чтобы реализовать численное преимущество.

Сам же матч завершился победой "Тампа-Бей" в овертайме - 5:4.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 