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Локтем в голову. Грубость российской "звезды" НХЛ
Российский хоккеист "Вашингтон Капиталз" Александр Овечкин родемонстровал откровенно неспортивное поведение.
В матче регулярного чемпоината НХЛ против "Тампа-Бей Лайтинг" Овечкин в начале второго периода грубо нанес удар локтем в голову хоккеисту команды-сопреника Райану Макдону.
Овечкин получил за свою грубость две минуты штрафа. При этом хоккеистам "Тампа-Бей" понадобилось всего 4 секунды, чтобы реализовать численное преимущество.
Сам же матч завершился победой "Тампа-Бей" в овертайме - 5:4.
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