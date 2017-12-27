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Лучший боец года: Ломаченко возглавил мировой боксёрский рейтинг

Лучший боец года: Ломаченко возглавил мировой боксёрский рейтинг

Авторитетное спортивное издание FightnewsСоm назвало уроженца Одесской области Василия Ломаченко лучшим боксёром мира в уходящем году (версия WBO, второй полулёгкий вес).


Украинец опередил американца Теренса Кроуфорда и тайца Срисакета Рунгвисаи.

Как писал ТАЙМЕР 16 декабря, американский спортивный телеканал ESPN обновил список лучших боксёров современности вне зависимости от весовых категорий. Первое место в нём тоже занял Василий Ломаченко. Спортсмен поблагодарил канал за признание и заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Для меня большая честь стать лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории. Спасибо моей команде и всем тем, кто поддерживал меня на моём пути. Я ещё далек от того, где хочу оказаться. Мне ещё есть куда совершенствоваться, и я хочу прибавлять с каждым боем», — признался Ломаченко.

Источник: timer-odessa.net

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