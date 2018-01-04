Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:19
Просмотров: 144

Лучший боксерский нокаут 2017 года по версии Fightnews

Лучший боксерский нокаут 2017 года по версии Fightnews

Авторитетное мировое издание, пишущее о боксе Fightnews, определило свой вариант лучшего нокаута в 2017 году.

В матче-реванше за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе экс-первый номер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории никарагуанец Роман Гонсалес не только не сумел взять реванш у тайского боксера Срисакета Сор Рунгвисаи, но и сокрушительно проиграл, побівав сначала в тяжелом нокдауне, а затем - в глубоком нокауте.

Именно этот нокаут и был признан лучшим в прошлом году.

Сам бой состоялся в сентябре 2017 года.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский боксер Александр Гвоздик на пути к чемпионскому поясу
03.01.2018 16:40    249
Знаменитый ветеран MMA за минуту избил до потери сознания соперника из Японии
01.01.2018 15:52    247
Три нокдауна и нокаут
30.12.2017 16:45    191
Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером года по версии HBO
29.12.2017 16:45    111
Усик и Бриедис провели первую дуэль взглядов
29.12.2017 13:05    134
Лучший боец года: Ломаченко возглавил мировой боксёрский рейтинг
27.12.2017 00:13    185
Небитый российский боксер прибыл в тренировочный лагерь украинца Усика
26.12.2017 17:03    241
Тяжелейший нокаут с судорогами и потерей сознания на первых секундах боя
24.12.2017 13:01    318
Харьковский боксер-супертяж Алексей Мазикин нокаутирован в первом раунде
23.12.2017 16:02    234
Украинский кик-боксер "вырубил" в первом раунде соперника из России ударом в печень
22.12.2017 17:32    179
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 