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Лучший боксерский нокаут 2017 года по версии Fightnews
Авторитетное мировое издание, пишущее о боксе Fightnews, определило свой вариант лучшего нокаута в 2017 году.
В матче-реванше за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе экс-первый номер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории никарагуанец Роман Гонсалес не только не сумел взять реванш у тайского боксера Срисакета Сор Рунгвисаи, но и сокрушительно проиграл, побівав сначала в тяжелом нокдауне, а затем - в глубоком нокауте.
Именно этот нокаут и был признан лучшим в прошлом году.
Сам бой состоялся в сентябре 2017 года.
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