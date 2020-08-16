Лучший бомбардир "Металлиста 1925" покинул команду

Сергей Давыдов больше не футболист "Металлиста 1925". У него завершился контракт.

"Металлист 1925" поблагодарил через официальный сайт своего многолетнего капитана.

За 4 сезона Давыдов провел за эту харьковскую команду 102 матча и забил в них 38 голов. Давыдов - лучший бомбардир в истории "Металлиста 1925".

Не исключено, что 35-летний Давыдов еще сможет помочь новой харьковской команде "Металл", которая планирует выступать во 2-й лиге украинского футбола.

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