Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:22
Просмотров: 123

Лучший бомбардир "Металлиста 1925" покинул команду

Лучший бомбардир Металлиста 1925 покинул команду

Сергей Давыдов больше не футболист "Металлиста 1925". У него завершился контракт.

"Металлист 1925" поблагодарил через официальный сайт своего многолетнего капитана.

За 4 сезона Давыдов провел за эту харьковскую команду 102 матча и забил в них 38 голов. Давыдов - лучший бомбардир в истории "Металлиста 1925".

Не исключено, что 35-летний Давыдов еще сможет помочь новой харьковской команде "Металл", которая планирует выступать во 2-й лиге украинского футбола.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 