Луганская "Заря" сделала официальное заявление по ситуации с главным тренером

Футбольный клуб "Заря" (Луганск) опроверг слухи о том, что главный тренер команды Виктор Скрипник возглавил "Днепр-1", а на смену Скрипнику, якобы, пришел Александр Бабич, прекративший свое сотрудничество с "Мариуполем"

Заявление генерального директора «Зари» Станислава Оганова, размещенное на официальном сайте клуба, выглядит таким образом:

Команда тренируется на базе в районе Великий Луг под руководством главного тренера Виктора Скрипника. Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами. Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. Официального письма от «Днепра-1» по переходу Виктора Скрипника не поступало. Всё остальное – слухи. Официально скажу, что ФК «Заря» (Луганск) не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи. В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с «Зарёй» до июня 2022 года, то есть, ещё два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым.

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