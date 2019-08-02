Луганская "Заря" вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы и сыграет с ЦСКА

Футболисты луганской "Зари" уверенно прошли черногорскую "Будучность" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Одержав в первом матче выездную победу - 3:1, "Заря" закрепила свой успех в ответном домашнем поединке. Гол Артема Громова принес "Заре" победу в Запорожье 1:0 и, соответственно, 4-1 по сумме двух матчей.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы соперником "Зари" будет болгарская команда ЦСКА (София).





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