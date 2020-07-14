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Мадридский "Реал" победил и максимально приблизился к "золоту" чемпионата Испании

Мадридский Реал победил и максимально приблизился к золоту чемпионата Испании

В следующем туре в испанской Примере мадридский "Реал" может стать чемпионом страны.

Пока же в Испании сыгран 38-й тур из 40, предусмотренных регламентом. "Реал" одержал в нем віездную победу над "Гранадой" - 2:1. За "Реал" в первом тайме забивали Ферлан Менди и Карим Бензема, на что "Гранада" ответила после перерыва голом Дарвина Мачиса.

За два тура до финиша Ла Лиги у "Реала" 83 очка. "Барселона" имеет 79 очков, и ей остается лишь надеяться на две свои победы при осечках "Реала"


Агентство Телевидения Новости

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