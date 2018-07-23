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Мадридский "Реал" представил своего украинского вратаря из Харьковской области Андрея Лунина
19-летний украинский футбольный вратарь Андрей Лунин, родившийся в Краснограде Харьковской области, и начинавший свою карьеру в молодежном составе харьковского "Металлиста", сегодня был официально представлен в качестве голкипера мадридского "Реала".
Презентовал Лунина президент "Реала" Флорентино Перес.
После официальной части, состоявшейся в офисе "королевского клуба", Лунин вышел на поле легендарного мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу", немного попозировал, после чего стал бросать на трибуну мячи приветствовавшим его фанатам "Реала".
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