«Махач», завершившийся нокаутом ударом в печень

Суперзрелищный бой. Боксёры, не слишком заботясь о защите, проверяли кулаками головы друг друга на прочность в чемпионском бою

В американском Карсоне (штат Калифорния) в главном поединке боксерского вечера дрались обладатель чемпионского пояса по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) мексиканец Луис Нери Брэндон Фигероа из США, который носит титул чемпиона WBA Super.

Этот бескомпромиссный обоюдоострый поединок продлился 7 неполных раундов. Головы обеих боксёров выдержали, а вот печень Нери – нет.

После пропущенного от Фигероа удара в печень Нери почувствовал адскую боль и не смог подняться до счета «10».





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