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25.07.2020 19:35
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Малиновский заработал, но не реализовал пенальти в матче против "Милана"

Малиновский заработал, но не реализовал пенальти в матче против Милана

Клуб украинца Руслана Малиновского "Аталанта" (Бергамо) ведет борьбу за призовое место в итальнякой серии "А". Малиновский заставил говорить о себе в матче 36-го тура против "Милана".

Милан открыл счет на 14-й минуте этого матча. Хакан Чалханоглу забил со штрафного. В середине первого тайма упавшему Малиновскому наступили на ногу в штрафной площади "Милана". Арбитр, воспользовавшись подсказкой VAR, назначил пенальти. Сам Малиновский взялся исполнять 11-метровый, однако не сумел переиграть голкипера "Милана". "Аталанта" ближе к концу первого тайма всё же сумела отыграться. Дуван Сапата сравнял счет, и результат 1:1 не изменился до финального свистка.

Ниже, в видеообзоре матча момент с фолом на Малиновскм и нереализованном украинцем пенальти, начиная с 1:10.


Агентство Телевидения Новости

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