Марадоне матч бы понравился. Сыгран финал первого Кубка Марадоны

Футбольный турнир начинавшийся, как Кубок аргентинской лиги, в ходе его проведения после смерти Диего Марадоны был переименован в Кубок Марадоны. И, вот, определился победитель.

В финале встретились "Банфилд" и "Бока Хуниорс". Основное время завершилось вничью - 1:1, причем "Банфилд" отыгрался на 90+6-й минуте.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Ее со счетом 5:3 выиграл "Бока Хуниорс", ставший, таким образом, первым обладетелем Кубка Марадоны.





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