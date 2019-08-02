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Массовая драка футболистов и ранение судьи в голову

Массовая драка футболистов и ранение судьи в голову

Страсти во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между румынской "Университатей" из Крайовы и венгерским "Гонведом".

Первый матч в Венгрии заввершился вничью - 0:0. В ответном также в основное время обошлось без забитых голов. Был назначен овертайм. На табло сохранялись нули. Дело шло к серии послематчевых пенальти, как, вдруг, на 119-й минуте началась массовая драка команда на команду.

Размирять драчунов ринулся ирландский арбитр Арнольд Хантер. С трибуны была брошена петарда. Она разорвалась возле Хантера. Осколок угодил в голову арбитру.

После оказания медицинской помощи он сумел отработать на серии послематчевых пенальти, которая завершилась победой "Крайовы" - 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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