Массовая потасовка после забитого гола

Порадоваться как следует не удалось.

В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли между "Монреалем" и "Филадельфией" "Монреаль" вел в счете 4:3 на последней минуте третьего периода. "Филадельфия" выпустила вместо вратаря шестого полевого игрока, но вмето того, чтобы отыграться, пропустила гол в свои ворота.

"Монреаль" победил 5:3 и повел 3:2 в серии до четырех побед.

При этом после забитого гола произошла массовая потасовка.





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