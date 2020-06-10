Спорт
Перейти к списку новостей
10.06.2020 16:30
Просмотров: 122

Мастерство «соучастника». Футболист отдал три результативные передачи, приведшие к разгрому

Мастерство «соучастника». Футболист отдал три результативные передачи, приведшие к разгрому

Авторами трех голов стали три разных игрока, зато автором всех трех результативных передач – один и тот же.

В Германии определился первый финалист Кубка страны. В полуфинале встречались клуб аж четвертого дивизиона «Саарбрюкен», сумевший дойти до столь далекой стадии и клуб первой немецкой бундеслиги леверкузенский «Байер».

«Байер» победил 3:0 и вышел в финал. Забивали за леверкузенскую команду Мусса Диаби, Лукас Аларио и Карим Бельараби. При этом во всех трех случаях «соучастником» взятий ворот был Керем Демирбей. Он отдал три результативные передачи.

В финале соперником «Байера» будет победитель второго полуфинала «Бавария» (Мюнхен) – «Айнтрахт» (Франкфурт).


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 