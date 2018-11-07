Матч футбольных сборных Украины и Турции перенесен из Днепра в Анталию

По требованию главного тренера сборной Турции по футболу Мирчи Луческу, которому не нравится погода в ноябре в Украине, товарищеский матч Украина - Турция, который запланирован на 20 ноября, пройдет в этот день, но в другой стране.

Матч должен был состояться в Украине - в Днепре, а пройдет в Турции - в Анталии.

Следует отметить, что в 2018 году сборная Украины сыграла до сих пор пять товарищеских матчей - против сборных Саудовской Аравии, Японии, Марокко, Албании и Италии. При этом ни единого в Украине.

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