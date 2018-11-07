Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:25
Просмотров: 36

Матч футбольных сборных Украины и Турции перенесен из Днепра в Анталию

Матч футбольных сборных Украины и Турции перенесен из Днепра в Анталию

По требованию главного тренера сборной Турции по футболу Мирчи Луческу, которому не нравится погода в ноябре в Украине, товарищеский матч Украина - Турция, который запланирован на 20 ноября, пройдет в этот день, но в другой стране.

Матч должен был состояться в Украине - в Днепре, а пройдет в Турции - в Анталии.

Следует отметить, что в 2018 году сборная Украины сыграла до сих пор пять товарищеских матчей - против сборных Саудовской Аравии, Японии, Марокко, Албании и Италии. При этом ни единого в Украине.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

Обнаженная блондинка прервала футбольный матч. Охрана была бессильна (фото, видео)
05.11.2018 18:55    341
Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
05.11.2018 18:35    90
Невероятно нелепый автогол
05.11.2018 16:26    114
Футболисты "Галатасарая" и "Фенербахче" устроили массовую драку в стамбульском дерби
05.11.2018 15:59    104
Вратарь футбольного клуба "Сумы" отбил пенальти головой
05.11.2018 14:41    105
Президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной по привлечению в Харьков футбола топ-уровня
04.11.2018 09:26    90
В день матча «Шахтёр» — «Динамо» в Харькове усилят патрулирование
02.11.2018 15:55    341
Слепой жребий свел донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет в Харькове
02.11.2018 13:27    348
Папа Гуйе, проведший лучшие годы в харьковском "Металлисте", стал игроком львовских "Карпат"
01.11.2018 15:48    132
Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА
01.11.2018 15:26    130
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 