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16.02.2022 16:57
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Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 по итогам 16 февраля. Украина теперь в деле

Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 по итогам 16 февраля. Украина теперь в деле

Лидер медального зачета на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 остается неизменным. При этом сегодняшний день принес первую медаль для Украины.

Медальный зачет возглавляет Норвегия, у которой на этой Олимпиаде уже 28 наград, в том числе 13 золотых. В первой тройке помимо Норвегии Германия и США.

Всего же олимпийцы из 28-ми стран уже завоевали медали в Пекине. Есть отныне в этом списке и Украина. Благодаря «серебру» Александра Абраменко во фристайле Украина располагается на 23-м месте.

Агентство Телевидения Новости

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