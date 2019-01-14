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Месси поставил очередной уникальный рекорд результативности

Месси поставил очередной уникальный рекорд результативности

Аргентинский форвард Лионель Месси, являющийся самым результативным футболистом в истории европейских футбольных чемпионатов, достиг отметки в 400 голов в чемпионате Испании.

Произошло это в матче 19-го тура Ла Лиги. "Барселона" выиграла у "Эйбара" 3:0. При этом один из мячей провел Месси. 400 голов Месси забил за 435 матчей чемпионата Испании.

Ближайший конкурент Месии в европейских чемпионатах Джимми Гривз провел 357 мячей в английской Премьер-Лиге, выступая в ходе своей карьеры за "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".


Агентство Телевидения Новости

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