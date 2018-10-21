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Месси при падении сломал руку
Тжелую лтравму в матче чемпионата Испании по футболу получил "звездный" футболист "Барселоны" аргентинец Лионель Месси.
В поединке против "Севильи" Месси столкнулся в игровом эпизоде с Фернандо Васко. Падая, после столкновения, Лионель выставил руку в качестве упора. Она предательски выгнулась и сломалась.
После полученного перелома кость на руке будет сростаться не менее трех недель. Вероятно, Месси сможет вернуться на поле через месяц.
Темы: футбол
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