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Месси при падении сломал руку

Месси при падении сломал руку

Тжелую лтравму в матче чемпионата Испании по футболу получил "звездный" футболист "Барселоны" аргентинец Лионель Месси.

В поединке против "Севильи" Месси столкнулся в игровом эпизоде с Фернандо Васко. Падая, после столкновения, Лионель выставил руку в качестве упора. Она предательски выгнулась и сломалась.

После полученного перелома кость на руке будет сростаться не менее трех недель. Вероятно, Месси сможет вернуться на поле через месяц.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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