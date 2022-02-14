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«Металлист 1925» одержал победу с голевым дублем Габелка

«Металлист 1925» одержал победу с голевым дублем Габелка

Харьковский «Металлист 1925» провел на турецком тренировочном сборе второй контрольный поединок за сегодня. На сей раз соперником был армянский «Алашкерт» из Еревана.

«Металлист 1925», пропустив первым, одержал в итоге победу 2:1.

Голевой дубль сделал Артём Габелок. Он забивал на 73-й и на 78-й минутах (с пенальти).

В первом матче сегодняшнего дня «Металлист 1925» выиграл у грузинского «Самгурали» — 1:0.

Агентство Телевидения Новости

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