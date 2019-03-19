"Металлист 1925" официально объявил о подписании бразильского полузащитника

Сегодня 17:06

Сегодня 17:06

Незадолго до старта весенней части сезона 2018/19 гг. в Первой лиге украинского футбола харьковский "Металлист 1925" подписал седьмого новичка в нынешнее межсезонье.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", ряды команды пополнил 22-летний полузащитник Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда, известный, как Фабинью

Последней командой Фабинью был бразилський "Терезополис".

За "Металлист 1925" Фабинью будет выступать под 70-м номером.

Агентство Телевидения Новости