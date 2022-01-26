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«Металлист 1925» отправляется в Турцию после отмены вылета. Вторая попытка

«Металлист 1925» отправляется в Турцию после отмены вылета. Вторая попытка

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий в Турции был отменен авиарейс Стамбул — Харьков, которым харьковский «Металлист 1925» должен был вылететь на тренировочный сбор. Теперь команда полетит из Киева.

Сегодня футболисты «Металлиста 1925» собрались на тренировочной базе в Высоком, провели тренировку и отправились клубным автобусом в аэропорт в Борисполе, откуда вечером должны взять курс на Турцию.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925», летят 27 футболистов. Еще один — Фабиньо присоединится к команде уже непосредственно в Турции 29 января. Также несколько футболистов, вероятно, приедут на просмотр.

Свой первый контрольный поединок на турецком сборе «Металлист 1925» проведет 27 января против македонской «Брегальницы».

Агентство Телевидения Новости

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