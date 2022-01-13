«Металлист 1925» попрощался с опытным полузащитником

Харьковский футбольный клуб Премьер-Лиги «Металлист 1925» объявил об уходе из команды еще одного футболиста.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925», клуб прекратил сотрудничество с 34-летним полузащитником Олегом Голодюком.

Голодюк пробыл в команде год, и за это время помог «Металлисту 1925» пробиться в Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне Голодюк провел за «Металлист 1925» 14 матчей и забил в них 1 гол.

Голодюк пока наиболее возрастной футболист «Металлиста 1925», выступавший за эту харьковскую команду в УПЛ.

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