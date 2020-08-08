"Металлист 1925" потерпел крупное поражение, пропустив гол с центра поля

Концовка сезона у харьковской команды Первой лиги "Металлиста 1925" выходит смазанной.

В 29-м туре "Металлист 1925" встречался в Киеве с местной "Оболонью" и уступил 0:3.

Все голы были забиты во втором тайме. При этом "Оболонь открыла счет голом с центра поля. Отличился Олег Слободян. Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 2:30.

"Металлист 1925" с 48 очками находится на 7-м месте. Заключительный матч сезона харьковская команда проведет дома против "Кремня" из Кременчуга.





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