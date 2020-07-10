«Металлист 1925» сообщил о результатах тестирования на коронавирус

Накануне матча 23-го тура Первой лиги украинского футбола между закарпатским «Минаем» и харьковским «Металлистом 1925» стали известны результаты тестов на коронавирус футболистов харьковской команды

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925», тестирование выдало отрицательный результат для всех тех, кто сдавал анализы.

Это уже второй аналогичный случай. Также было и накануне рестарта чемпионата страны в Первой лиге.

Агентство Телевидения Новости