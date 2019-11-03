"Металлист 1925" сыграл вничью с конкурентом за выход в Премьер-Лигу

В 16-м туре Первой лиги украниского футбола центральным был матч в Петрово между местным "Ингульцом" и харьковским "Металлистом 1925".

Это был поединок двух команд, претендующих на выход в Премьер-Лигу.

Матч завершился вничью 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Лучший бомбардир сезона, нападающий "Ингульца" Ника Сичинава заработал и реализовал пенальти. "Металлист 1925" отыгрался в компенсированное время. Фланговый проход и последовавший затем пас одного бразильца - Лукаса, замкнул на пятачке у ворот "Ингульца" другой бразилец - Дерек.

В итоге - ничья 1:1.

У "Металлиста 1925" теперь 32 очка и 3-е место в турнирной таблице. В лидерах идет киевская "Оболонь-Бровар" - 34 очка, у львовского "Руха" - 33. Сразу за "Металлистом 1925" "Ингулец" и луцкая "Волынь, имеющие по 31 очку, и "Минай", набравший 30 очков.





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