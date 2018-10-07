"Металлист 1925" сыграл вничью с "Рухом" из Винников

В 12-м туре первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" провел выездной поединок во Львове с "Рухом" из Винников.

Подопечные Александра Горяинова забили довольно быстрый гол - на 10-й минуте матча отличился Дмитрий Поспелов. "Рух отыгрался за 20 минут до финального свистка. Счет сравнял Андрей Ременюк.

У "Металлиста 1925" стало 20 очков после 11-ти сыгранных матчей. Отставание от третьего места составляет 3 очка.





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