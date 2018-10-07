Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:27
Просмотров: 57

"Металлист 1925" сыграл вничью с "Рухом" из Винников

Металлист 1925 сыграл вничью с Рухом из Винников

В 12-м туре первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" провел выездной поединок во Львове с "Рухом" из Винников.

Подопечные Александра Горяинова забили довольно быстрый гол - на 10-й минуте матча отличился Дмитрий Поспелов. "Рух отыгрался за 20 минут до финального свистка. Счет сравнял Андрей Ременюк.

У "Металлиста 1925" стало 20 очков после 11-ти сыгранных матчей. Отставание от третьего места составляет 3 очка.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

Украинский футболист Владимир Костевич впервые забил за польский "Лех"
06.10.2018 13:57    135
Лига Европы. Ничья киевского "Динамо" и поражение полтавской "Ворсклы"
05.10.2018 12:39    120
Футболісти збірної України запрошують харків'ян на відкрите тренування
04.10.2018 08:20    147
Представлен новый главный тренер донецкого "Олимпика"
03.10.2018 16:37    153
Трудоустроился бывший главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев
03.10.2018 16:14    184
Крайне бездарное исполнение 11-метрового удара
03.10.2018 15:42    158
"Шахтер" упустил преимущество в два мяча в матче Лиги Чемпионов
03.10.2018 09:26    145
Забил гол-красавец и тут же выпил пива
02.10.2018 16:53    185
Осуществлена предсмертная мечта 94-летнего футбольного фана
02.10.2018 12:52    196
Масовою сутичкою закінчився футбольний матч в Люботині. ФОТО. ВІДЕО
02.10.2018 07:52    229
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 