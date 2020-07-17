«Металлист 1925» требует реакции от президента УАФ

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола разместил на своем официальном сайте открытое письмо в адрес президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«Металлист 1925» потребовал от Павелко «дать поручения по служебной проверке позорных фактов предвзятого судейства» в матче «Минай» - «Металлист 1925».

При этом «Металлист 1925» приложил видеофайл иллюстрирующий эти «позорные факты».





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