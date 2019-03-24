"Металлист 1925" в меньшинстве проиграл "Днепру-1"

В Первой лиге украинского футбола после длительного межсезонья возобновилось первенство Украины. В 19-м туре харьковский "Металлист 1925", идущий на 2-м месте, принимал лидера - команду СК "Днепр-1".

Матч собрал рекордную аудиторию за всю историю выступлений "Металлиста 1925". На ОСК "Метллист" пришли поддержать команду 22362 зрителя. Вот арбитр Денис Шурман испортил праздник футбола, удалив на 29-й минуте футболиста харьковской команды Дмитрий Гранкина, когда Гранкин, уходя от опасного подката игрока "Днепра-1" Игоря Когута, подпрыгнул и приземлился на Когута.

На тот момент счет был 1:1. За "Металлист 1925" счет открыл Александр Жданов. За "Днепр-1" сравнял Станислав Кулиш, реализовав пенальти.

В большинстве же "Днепр" забил победный гол - отличился Орест Кузик.

В итоге - поражение "Металлиста 1925" - 1:2.

После такого исхода матча преимущество в турнирной таблице "Днепра-1" над "Металлистом 1925" выросло с 5-ти очков до 8-ми.





Агентство Телевидения Новости