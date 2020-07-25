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25.07.2020 13:13
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"Металлист 1925" выиграл в первом матче после отставки Демченко

Металлист 1925 выиграл в первом матче после отставки Демченко

Харьковский "Металлист 1925" прервал череду из трех поражений подряд.

В 26-м туре Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" принимал ивано-франковское "Прикарпатье" и одержал победу - 3:1.

Пропустив первыми, футболисты "Металлиста 1925" затем ответили тремя голами: Ярослав Ямполь в первом тайме с пенальти сравнял счет. Дерек после перерыва вывел харьковскую команду вперед, Максим Ермоленко в компенсированное время поставил финальную точку - 3:1 в пользу "Металлиста 1925".

Это был первый матч "Металлиста 1925" после отставки теперь уже бывшего главного тренера Андрея Демченко. Руководил харьковской командой и.о. главного тренера Вячеслав Хруслов.

После 26-ти туров у "Металлиста 1925" 47 очков и 6-е место в турнирной таблице.


Агентство Телевидения Новости

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