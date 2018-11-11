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"Металлист 1925" выиграл у луцкой "Волыни" и поднялся на 2-е место в Первой лиге

Металлист 1925 выиграл у луцкой Волыни и поднялся на 2-е место в Первой лиге

Центральным матчем 17-го тура в Первой лиге украинского футбола стал поединок в Харькове между местным "Металлистом 1925" и "Волынью" из Луцка.

Судьбу матча решил "гол в раздевалку", забитый на 45-й минуте защитником харьковской команды Дмитрием Поспеловым после мощного дальнего удара.

"Металлист 1925" победил 1:0, еще и не реализовав на 85-й минуте 11-метровый. Олег Синица, исполняя пенальти, угодил мячом в перекладину ворот "Волыни".

У харьковской команды после этой победы стало 35 очков, и она поднялась с 3-го места на 2-е.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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