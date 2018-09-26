"Металлист 1925" вылетел из розыгрыша Кубка Украины

Для харьковского "Металлиста 1925" непроходимым соперником в 1/16 Кубка Украины по футболу оказалась команда второй лиги "Калуш" из Ивано-Франковской области.

Матч проходил на поле "Калуша". Основное время завершилось вничью - 0:0. В овертайме же - на 116-й минуте Даниил Кныш забил гол, который принес "Калушу" победу 1:0 и путевку в 1/8 финала.

"Металлист 1925", игравший не основным составом, прекратил после этого поражения борьбу за Кубок Украины.





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