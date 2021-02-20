20.02.2021 17:12
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"Металлист 1925" улетел на тренировочный сбор в Турцию
Для харьковской футбольной команды "Металлиста 1925" начался заключительный этап подготовки к старту в весенней части чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.
"Металлист 1925" вылетел из Харькова в Стамбул. Из Стамбула предстоит перелет в Анталию и из Анталии - переезд в Белек, где будет базироваться харьковская команда.
В Турцию поелетели 28 футболистов, в том числе двое находящихся на просмотре.
Тренировочный сбор продлится до 8-го марта.
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