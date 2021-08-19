"Металлист" и "Волчанск" узнали соперников по 3-му предварительному раунду Кубка Украины

И "Металлисту", и "Волчанску" придется сыграть на выезде.

Состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины.

Харьковскому "Металлисту" достался в соперники "Скорук" из Томаковки Днепропетровской области.

"Волчанск" отправится в Николаев на матч против "Николаева".

Базовая дата 3-го предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины - 31 августа.





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