19.08.2021 18:11
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"Металлист" и "Волчанск" узнали соперников по 3-му предварительному раунду Кубка Украины
И "Металлисту", и "Волчанску" придется сыграть на выезде.
Состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины.
Харьковскому "Металлисту" достался в соперники "Скорук" из Томаковки Днепропетровской области.
"Волчанск" отправится в Николаев на матч против "Николаева".
Базовая дата 3-го предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины - 31 августа.
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